279 Corona-Neuinfektionen und ein Fünftel vollimmunisiert

Im Burgenland kamen sieben Neuinfektionen hinzu, in Kärnten 20 und in Niederösterreich 33. In Oberösterreich gab es 35 positive Testergebnisse, in Salzburg die wenigsten mit einem und in der Steiermark 42. In Tirol wurden 48 weitere Corona-Fälle bestätigt, in Vorarlberg 16 und in Wien in absoluten Zahlen die meisten mit 77.