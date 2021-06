SPÖ plakatiert Rendi-Wagner

Die SPÖ hat am Montag eine neue Plakatkampagne gestartet. Passend zum bevorstehenden Parteitag setzt man beim Sujet ganz auf Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die bildfüllend in Szene gesetzt wird. Der Slogan dazu lautet „gerade jetzt“, womit Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ausdrücken will, wie wichtig die Sozialdemokratie aktuell in der Bekämpfung der Corona-Folgen ist.