Nachgeholtes und Neues im Linzer Theater Phönix

Zum Saisonauftakt am 14. September wird das Auftragswerk von Thomas Arzt „Taumel und Tumult“ gegeben. Im Gegensatz zu den bisherigen zwei Inszenierungen für das Phönix hat Arzt für seine „erste pandemische Posse“ keinen Klassiker überschrieben, sondern selbstständig ein Stück für das Stamm-Ensemble des Hauses in der Wienerstraße entwickelt. Nach 142 Tagen kommt endlich ein Gast in ein Hotel, so der Ausgangspunkt für eine „skurrile Posse in Komödientradition von Nestroy und Goldoni“, so Gebhartl.

Am 17. März 2022 hat das Werk seines Freundes Kurt Palm Uraufführung. „This is the End, my Friend“ handelt von „acht Personen, deren Wege sich an einem merkwürdigen Ort kreuzen“. Die letzte Premiere der kommenden Saison am 26. Mai 2022 ist zugleich die erste Zusammenarbeit des mit dem 2018 in Linz gegründeten Theaterkollektivs „Das Schauwerk“. Noch befindet sich das Stück mit dem Arbeitstitel „Eurydike*Orhpeus“ in der Entstehung. Nur so viel wurde am Montag schon gesagt: Es erwartet das Publikum ein „ungewöhnliches Experiment, in dem Musik eine große Rolle spielt“.