Van der Bellen schenkt Papst „Ziegenherde“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Montag in Rom mit Papst Franziskus und seinem Amtskollegem Sergio Mattarella zusammengetroffen. Er habe dem Papst eine „Ziegenherde“ geschenkt, verriet Van der Bellen nach dem Besuch im Vatikan. Die 20 Ziegen wurden freilich symbolisch übergeben. Sie sind Teil der „Sinnvoll Schenken“-Reihe der Caritas und kommen bedürftigen Familien in Burundi zugute. Mit Mattarella besprach Van der Bellen unter anderem Post-Covid-Strategien.

Bezüglich des Besuchs beim Papst, sagte Van der Bellen, er schätze Papst Franziskus außerordentlich, und verwies ausdrücklich auf dessen Enzykliken „Laudato Si‘“ und „Fratelli Tutti“, in denen sich der Pontifex mit Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes sowie des sozialen Zusammenhalts auseinandersetze. „Papst Franziskus wird in die Geschichte eingehen“, sagte der Bundespräsident. Der Vatikan sei in Umwelt- und Migrationsfragen sehr engagiert und beobachte dabei auch genau die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern, also auch in Österreich. In der Flüchtlingsfrage vertrete der Papst etwa die Ansicht, dass auch „kleine Aktionen“ helfen könnten, meinte Van der Bellen. Er erinnerte daran, dass der Papst auch ohne viel öffentlichen Aufhebens einige Flüchtlingsfamilien von griechischen Inseln nach Rom geholt habe. „Die Kirche fördert auch humanitäre Aufenthalte.“