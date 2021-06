Djokovic nach 0:2-Satzrückstand in Paris noch sicher weiter

Novak Djokovic ist am Montag gegen den 19-jährigen Italiener Lorenzo Musetti bereits 0:2 in Sätzen zurückgelegen, aber der Serbe siegte doch noch klar. Denn nach dem 6:7(7),6:7(2) sahen die Fans im Achtelfinale der French Open im zweiten Teil ein anderes Match: Djokovic überrollte den mit Leistenproblemen kämpfenden Außenseiter mit 6:1,6:0, ehe Musetti bei 4:0 im fünften Satz aufgab. Djokovic trifft im Viertelfinale mit Matteo Berrettini (9) wieder auf einen Italiener.

Musetti hatte in seinem ersten Grand-Slam-Turnier schon mit Siegen über David Goffin und Marco Cecchinato auf sich aufmerksam gemacht. Und gegen Djokovic winkte nun gar die große Sensation. Denn zwei Sätze lang war der junge Italiener immer am richtigen Ort und hatte auf alles, was Djokovic versuchte, die richtige Antwort. Wie sehr Musetti den Weltranglisten-Ersten verunsicherte, zeigte sich an den ungewöhnlich vielen unerzwungenen Fehlern, die der Serbe produzierte. 35 waren es in den ersten beiden Sätzen.