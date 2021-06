Wiener Chirurg wegen fahrlässiger Tötung angezeigt

Der betroffene Arzt habe im Zuge seiner Tätigkeit „einige Todesfälle durch seine nicht fachgerechte und dem nicht objektiven Standard des besonderen Fachs entsprechende Behandlung (dh. nicht lege artis vorgenommene) bzw. durch Unterlassung verschuldet“, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung. Bei fahrlässiger Tötung (Paragraf 80 StGB) mit mehreren Opfern droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Bei den Betroffenen handelt es sich um Tumorpatienten. Ein ehemaliger Kollege des Arztes wandte sich an die Kanzlei Rast & Musliu. Susanne Kurtev, die Juristin ist im Bereich Arzthaftung spezialisiert, hat im Auftrag ihres Mandanten die Sachverhaltsdarstellung am 26. Mai eingebracht.

Ein vor drei Jahren verstorbener Patient wurde etwa von dem Arzt wegen eines Mundbodenkarzinoms mehrfach operiert, sodass ihm am Ende die gesamte untere Gesichtshälfte fehlte. In diesem Zustand lag der Patient wochenlang auf der Bettenstation, bis der 76-Jährige aufgrund einer massiven Blutung verstarb. „Der geschilderte Verlauf war nicht schicksalhaft und unausweichlich. Es gibt andere Therapieoptionen, bei denen das dramatische Ende des vorliegenden Falles vermieden werden kann. Die Alternativen wurden weder dem Patienten noch den Angehörigen vom Angezeigten dargelegt“, heißt es in der Sachverhaltsdarstellung. Dadurch wurden beim Patienten Hoffnungen geweckt, die nicht berechtigt gewesen seien. Dem Mann sei eine „menschenwürdige letzte Lebensphase“ genommen worden. Ein solcher Verlust von Teilen des Gesichts in ähnlich gelagerten Fällen sei in den vergangenen 30 Jahren nicht mehr vorgekommen.