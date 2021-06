Hard nach 2. Finalsieg gegen Fivers zum 7. Mal Meister

Der HC Hard hat sich zum siebenten Mal in der Club-Geschichte den Männer-Handball-Meistertitel gesichert. Die Vorarlberger gewannen am Montagabend das zweite Finalspiel der spusu Liga bei den Fivers Margareten verdient mit 29:27 und entschieden damit die „best of three“-Serie mit 2:0 für sich. Die erste Partie am Mittwoch in Hard war mit einem 28:27 noch eine deutlich engere Angelegenheit gewesen. Die Wiener verpassten das Triple nach dem Gewinn von Supercup und Cup.