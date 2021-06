Mordprozess gegen 28-Jährige, die Mann mit Herzstich tötete

Weil sie am 18. November 2020 in Wien-Meidling einen Bekannten mit einen Stich ins Herz getötet haben soll, muss sich eine 28-Jährige am Dienstag wegen Mordes am Wiener Landesgericht verantworten. Der 36 Jahre alte Mann war gegen 14.00 Uhr in einem Abbruchhaus in der Sechtergasse gefunden worden. Obwohl ein Notarzt an Ort und Stelle den Brustkorb des Verletzten öffnete und die Stichwunde erstversorgte, starb der gebürtige Tscheche am Weg ins Spital.