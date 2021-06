Endgültiges Urteil über Ex-General Mladic

Der Nachfolge-Mechanismus des UNO-Tribunals für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (IRMCT) verkündet am Dienstag ein rechtskräftiges Urteil im Fall des Ex-Militärchefs der bosnischen Serben, Ratko Mladic. In erster Instanz war Mladic 2017 wegen Völkermordes in der ehemaligen ostbosnischen UNO-Schutzzone Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt worden.