MAK zeigt Alfredo Jaars Foto-Würdigung des „Roten Wien“

Jaar, selbst Architekt und seit Jahren in New York zu Hause, rückt folglich in mehreren Fotos zwei ikonische Gemeindebauten ins Zentrum: den Karl-Marx-Hof (1927-1930) von Karl Ehn und die Anlage am Friedrich-Engels-Platz (1930-1933) von Rudolf Perco. Der Winarsky-Hof (1924/25) sowie der Otto-Haas-Hof (1924-1926), an denen mit Peter Behrens, Josef Frank, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Margarete Schütte-Lihotzky und Oskar Strnad einige der wichtigsten Architektinnen und Architekten der Zwischenkriegszeit beteiligt waren, sind ebenfalls in der in dem - dafür in rotes Licht getauchten - MAK-Schauraum für Gegenwartskunst angesiedelten Ausstellung zu sehen.