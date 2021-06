Trauerfeier für Friederike Mayröcker am 17. Juni

Die am 4. Juni im Alter von 96 Jahren verstorbene Schriftstellerin Friederike Mayröcker wird am 17. Juni am Wiener Zentralfriedhof in einer öffentlichen Trauerfeier (15 Uhr, Halle 2) verabschiedet. Anschließend wird sie in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt, in dem bereits ihr im Jahr 2000 verstorbener Lebensgefährte und Dichterkollege Ernst Jandl seine letzte Ruhe gefunden hat, wie die Bestattung Wien am Dienstag bekannt gab.