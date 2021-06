Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels an Navid Kermani

Der deutsche Schriftsteller Navid Kermani erhält heuer den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Rahmen der Europäischen Literaturtage am 21. November in der Minoritenkirche in Krems überreicht. Das gab Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, am Dienstag im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Europäischen Literaturtagen bekannt.