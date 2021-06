Prozess gegen mutmaßliche Staatsverweigerer in Eisenstadt

In Eisenstadt hat am Dienstag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Staatsverweigerer begonnen. Die Männer, beide 59 Jahre alt, sollen das Pseudogericht Global Common Law Court und damit eine staatsfeindliche Verbindung unterstützt haben. Über einen Verein mit dem Namen „Es ist Zeit“, in dem sie Präsident bzw. Rechnungsführer waren, sollen sie außerdem 3.700 Mitglieder um 527.000 Euro betrogen haben. Sie bekannten sich nicht schuldig, vor Gericht machten sie keine Angaben.