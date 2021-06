Bewohner können nach Vulkanausbruch im Kongo zurückkehren

Gut zwei Wochen nach dem verheerenden Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo beginnt die Rückführung der geretteten oder geflohenen Bewohner. Ein Bus-Konvoi war am Dienstag unterwegs zur Nachbarstadt Sake, um die ersten Bewohner zurückzuholen. Am Montagabend hatten die Behörden die Rückkehr genehmigt. „Die Schulen werden nach dem Beschluss aller Beteiligten am 14. Juni öffnen“, so der Militär-Gouverneur der Region Nord-Kivu, Constant Ndima.