Mann stach Bekanntem mehrmals in den Rücken

Ein Mann soll am Montag einem Bekannten in seiner Wohnung in Wien-Alsergrund bei einem Streit mehrmals in Rücken gestochen und ihn schwer verletzt haben. Danach flüchtete der Verdächtige, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dem 28-jährigen Schwerverletzten gelang es noch, in eine Nachbarwohnung zu flüchten, woraufhin ein Zeuge die Polizei alarmierte. Der Angreifer flüchtete aus der Wohnung, eine Sofortfahndung verlief erfolglos.