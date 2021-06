Israels neue Regierung soll am Sonntag vereidigt werden

In Israel entscheidet das Parlament am Sonntag über die neue Regierung, die Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nach zwölf Jahren im Amt ablösen soll. Parlamentspräsident Yariv Levin gab am Dienstag eine entsprechende Entscheidung bekannt. Sobald die Knesset-Abgeordneten der Koalition aus acht Parteien der Rechten, Linken, Mitte und der arabische Bevölkerungsgruppe ihr Vertrauen ausgesprochen haben, werde die Regierung noch am selben Tag vereidigt.