Internetseiten nach weltweiten Ausfällen wieder online

Tausende Internetseiten von sozialen Netzwerken, Nachrichtenplattformen und Behörden waren am Dienstag zwischenzeitlich nicht erreichbar. Die weltweit aufgetretenen Ausfälle gingen auf eine Störung beim Cloud-Computinganbieter Fastly zurück. Laut der Störungsplattform Downdetector.com waren unter anderen Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify sowie Nachrichtenangebote von Financial Times, Guardian, New York Times und Bloomberg News betroffen.