Oper Graz-Intendantin Schmid wechselt zur Semperoper Dresden

Die Schweizerin hatte in ihrer Heimatstadt Bern und in Rom Musikwissenschaft und Betriebswirtschaft studiert. Sie widmete sich zusätzlich dem klassischen Gesang und sammelte Bühnenerfahrung am Stadttheater Bern. Nach Stationen im Bereich Orchestermanagement bei der basel sinfonietta und im Marketing an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, ging sie 2005 als Musiktheaterdramaturgin an das Theater Biel Solothurn, das älteste Barocktheater der Schweiz. 2007 wechselte sie als Dramaturgin für Oper und Konzert ans Theater an der Wien. Mit der Spielzeit 2015/16 trat Schmid die Nachfolge von Elisabeth Sobotka als Intendantin der Oper Graz an. Sobotka wechselte damals an die Spitze der Bregenzer Festspiele.