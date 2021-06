USA wollen Iran-Sanktionen nach Atomeinigung beibehalten

Auch nach einer Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens dürften die USA nach eigenen Angaben an zahlreichen Sanktionen gegen den Iran festhalten. „Ich würde davon ausgehen, dass selbst im Falle einer Rückkehr zur Einhaltung des JCPOA Hunderte von Sanktionen in Kraft bleiben werden“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag vor einem Senatsausschuss mit Verweis auf das mit „JCPOA“ abgekürzte Abkommen.