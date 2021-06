Polen spielt vor EM-Start gegen Island nur 2:2

Polens Fußball-Nationalteam hat eine durchwachsene Generalprobe vor dem Start in die Fußball-EM hingelegt. Bayern-Star Robert Lewandowski und Co. kamen am Dienstagabend in Posen gegen Island über ein 2:2-Remis nicht hinaus. Eine drohende Niederlage konnte Stürmer-“Joker“ Karol Kwiderski (88.) gerade noch verhindern. Zuvor hatten Piotr Zielinski (34.) sowie aufseiten der nicht bei der Endrunde vertretenen Gäste Albert Gudmundsson (26.) und Birkir Bjarnason (47.) getroffen.