Zverev zum dritten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale

Der Deutsche Alexander Zverev hat bei den Tennis-French-Open in Paris zum ersten Mal das Halbfinale dieses Grand-Slam-Turniers erreicht. Er gewann am Dienstag sein Viertelfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina trotz durchwachsener Leistung mit 6:4,6:1,6:1. Zuvor war Zverev 2020 bei den Australian Open und bei den US Open in einem Major-Halbfinale gestanden, in New York verlor er das Finale gegen den Niederösterreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen.