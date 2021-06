Dritter Kandidat vor Wahl in Nicaragua festgenommen

In Nicaragua ist innerhalb einer Woche bereits der dritte Oppositionskandidat vor der anstehenden Präsidentenwahl festgenommen worden. Das Büro des Politikers Félix Maradiaga teilte mit, dieser sei am Dienstag in der Hauptstadt Managua schwer geschlagen worden und sei nun verschwunden. Maradiaga hatte vor drei Jahren nach der brutalen Unterdrückung von Protesten in Nicaragua mit mehr als 300 Toten vor dem UN-Sicherheitsrat von Repression durch die Regierung berichtet.