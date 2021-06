Toter bei Zimmerbrand in Wien-Meidling

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Meidling ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Die Berufsfeuerwehr wurde von Hausbewohnern gegen 10.40 Uhr in die Wohnung in der Aichholzgasse gerufen. Der Mann wurde allerdings nur noch tot geborgen, Reanimationen blieben erfolglos. Ursache war ein Schwelbrand im Bereich der Couch, der starken Rauch verursachte. Laut Feuerwehr könnte eine Zigarette dafür verantwortlich sein.