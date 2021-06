ÖVP-Match mit Staatsanwaltschaft prolongiert

Der Konflikt zwischen der WKStA und der ÖVP hat sich im Ibiza-U-Ausschuss fortgesetzt. WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda und -Gruppenleiter Bernhard Weratschnig wiesen Kritik an der Arbeit der Staatsanwaltschaft und einzelnen Staatsanwälten deutlich zurück. Vrabl-Sanda verlangte ein Ende der Angriffe. Die ÖVP prüft indes eine Anzeige gegen einen Anklagebehörde-Vertreter. Parteichef und Bundeskanzler Kurz wurde noch nicht von der WKStA einvernommen, so Weratschnig.

„Korruptionsbekämpfung ist kein Spaziergang, sondern ein Marathon“, sagte Weratschnig am Mittwoch. Er kritisierte, dass Zwangsmaßnahmen im Zuge der Ermittlungen verraten worden sein könnten und die Dienstaufsicht statt zu unterstützen Repressionen ausübe. Von seiner Behörde habe es bestimmt keine Leaks gegeben. Er zählte eine Reihe an Punkten auf, die er vor dem Ibiza-Verfahren „nicht für möglich gehalten“ hätte. Neben des möglichen Verrats von Hausdurchsuchungen seien das Repressalien durch die Dienstaufsicht, die seinem Wunsch nach von der Oberstaatsanwaltschaft Wien wegverlagert werden sollte.

Das Neueste, was sich Weratschnig vor dem Ibiza-Verfahren nicht vorstellen habe können, waren die vorige Woche öffentlich gewordenen Chats. Diese legten „angeblich geplante Zwangsmaßnahmen über Mitarbeiter des Ibiza-Teams“ nahe. „Es hat mich als Gruppenleiter sehr betroffen gemacht, dass man so etwas in der Regierung sieht - ohne für mich nachvollziehbare gesetzliche Grundlage und ohne dass es Dienstverletzungen gab. Ich denke das gehört jedenfalls analysiert und aufgearbeitet.“