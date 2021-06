Israel verbietet als erstes Land Verkauf von Tierpelzen

Als erstes Land weltweit will Israel den Handel mit Pelzen für Modezwecke verbieten. Ausnahmen würden nur noch für Forschungs- oder Bildungszwecke sowie für bestimmte religiöse Traditionen - etwa für die von einigen ultraorthodoxen Juden getragenen Fellmützen (Schtreimel) - gelten, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Demnach tritt das Verbot in sechs Monaten in Kraft.