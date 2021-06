Weißhaidinger in Eisenstadt mit ÖLV-Diskus-Rekord

Der Oberösterreicher Lukas Weißhaidinger hat am Mittwoch beim Austrian Top-Meeting der Leichtathleten in Eisenstadt einen neuen österreichischen Rekord im Diskuswurf fixiert. Der 29-Jährige kam mit 69,04 m erstmals in einem Wettkampf über die 69-m-Marke und verbesserte dabei seine eigene ÖLV-Bestmarke vom 20. Mai 2018 in Rehlingen um sechs Zentimeter. Weißhaidinger warf die neue Bestweite im vierten Versuch. Sonst kam er auf 63,87 m (1. Versuch), 66,79 m (2) und 65,83 m (6.).

Verena Preiner absolvierte ihren letzten Wettkampf unter ihrem Mädchennamen, am Samstag heiratet sie ihren Lebensgefährten Thomas Mayr und nimmt dann seinen Namen an. Sportlich kam sie in Burgenlands Landeshauptstadt über 100 m Hürden auf die persönliche Saisonbestmarke von 13,66 und im Finale bei zu starkem Rückenwind auf 13,55 Sek. Die Slowakin Marketa Stolova gewann in 13,02. Im Weitsprung wurde Preiner mit 6,17 m Zweite., in zehn Tagen geht es in Ratingen in den Mehrkampf.