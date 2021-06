Schwangere in manchen Berufen bis zur Impfung frei gestellt

Die Freistellung Schwangerer in körpernahen Berufen wird an sich bis Ende September verlängert. Allerdings gilt diese nur für Personen, die nicht voll-immunisiert sind. Die entsprechende Novelle zum Mutterschutzgesetz hat der Sozialausschuss am Donnerstag mit den Stimmen der Regierungsfraktionen getroffen. Die Opposition verweigerte die Zustimmung aus höchst unterschiedlichen Gründen. Kritik daran.