Staatsanwälte treten Einschüchterungsversuchen entgegen

„Einmal mehr“ sahen sich die Standesvertreter am Mittwoch veranlasst, allfällige Einschüchterungsversuche gegenüber Staatsanwaltschaften wie die WKStA sowie gegenüber einzelnen Staatsanwälten „strikt zurückzuweisen“. Anlass waren neuerliche Angriffe der ÖVP im Ibiza-U-Ausschuss inklusive der Ankündigung, eine Anzeige gegen einen Oberstaatsanwalt zu prüfen. Präsidentin Cornelia Koller hielte es für sinnvoll, wenn U-Ausschüsse nicht parallel zu Ermittlungen laufen.

Damit könnte man verhindern, dass Ermittlungen beeinträchtigt werden - und die Staatsanwälte würden dann nicht so sehr in den Mittelpunkt der Diskussionen gestellt, „weil sie dort nicht hingehören und auch nicht hin möchten“, sagte Koller in der „ZiB2“. Die Tatsache, dass die politische Aufarbeitung einer Causa durch einen U-Ausschuss damit zeitlich sehr verzögert werden könnte, sieht Koller auch. Aber „da muss man abwägen welche Interessen vorgehen, das ist eine gesellschaftspolitische Entscheidung“, meinte sie. Aus Sicht der Staatsanwälte wäre es jedenfalls zu begrüßen, „wenn laufende Ermittlungen nicht von U-Ausschüssen begleitet werden“.