Nadal, Djokovic im Paris-Halbfinale und vor Duell um Finale

Titelverteidiger Rafael Nadal trifft bei den Tennis-French-Open im Halbfinale auf den topgesetzten Novak Djokovic. Nadal gewann am Mittwoch nach lange Zeit harter Gegenwehr des Argentiniers Diego Schwartzman 6:3,4:6,6:4,6:0, wobei er die letzten neun Games für sich entschieden hatte. In der „Nightsession“ siegte Novak Djokovic gegen den Italiener Matteo Berrettini 6:3,6:2,6:7(5),7:5. Das andere Halbfinale bestreiten Alexander Zverev (GER) und Stefanos Tsitsipas (GRE).

Als kleiner Makel Nadals steht der erste Satzverlust des bisher 13-fachen Siegers im Turnierverlauf. In diesem zweiten Satz spielte der engere Freund von Dominic Thiem groß auf. Nadal hatte davor in Paris 36 Sätze in Folge gewonnen. Doch die insgesamt dritte Niederlage des Weltranglistendritten nach jenen 2009 gegen den Schweden Robin Söderling und 2015 gegen Djokovic war dann doch weit entfernt. Im vierten Satz verbuchte Schwartzman letztlich nur noch vier Punkte.