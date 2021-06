Nawalny-Organisationen nun endgültig verboten

Nawalnys Anwälte kündigten umgehend Berufung an. Nawalnys Unterstützer beklagen, dass die Justiz so den Kampf gegen Korruption sowie die Straßenproteste vor der Dumawahl im September lahmlegen will. Deutliche Kritik am Vorgehen der russischen Behörden kam auch aus dem Ausland. Als „pervers“ bezeichnete der britische Außenminister Dominic Raab die Gerichtsentscheidung. Diese sei ein „weiterer kafkaesker Angriff auf jene, die sich gegen Korruption und für offene Gesellschaften einsetzen“ und ein „bewusster Versuch, die echte politische Opposition in Russland zu verbieten“.