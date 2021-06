Kinderarbeit erstmals in 20 Jahren gestiegen

Prekär sei die Lage vor allem in Afrika, während die Zahl in der Region Asien und Pazifik sowie in Lateinamerika und der Karibik zurückgegangen sei. In Afrika südlich der Sahara arbeiteten inzwischen mehr Kinder als im Rest der Welt zusammen. Kinderarbeit kommt besonders oft in Familien vor, vor allem in der Landwirtschaft. Der Anteil lag bei rund 70 Prozent. In der Dienstleistungsindustrie arbeiten 20 Prozent, in Industriebetrieben 10 Prozent.