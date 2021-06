Väter übernehmen mehr Aufgaben in Haushalt und Familie

Zum Vatertag am kommenden Sonntag hat das Linzer Meinungsforschungsinstitut IMAS die veränderte Rolle des männlichen Parts in Erziehung und Familie in Österreich abgefragt. So meinten mehr als die Hälfte der Befragten, dass sich die Männer im Vergleich zu vor zehn Jahren 2021 „eher stärker“ in Haushalt, Erziehung und Kinderbetreuung einbringen, ergab die am Donnerstag veröffentlichte Studie.