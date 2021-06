Sommerausgabe der Berlinale outdoor eröffnet

Sehnsucht ist ein großes Wort - und in den vergangenen Monaten dürften viele Menschen sehr unterschiedliche Dinge vermisst haben. Manchen fehlt das Kino. Schauspielerin Iris Berben sagt, sie habe in der vergangenen Zeit viel gestreamt. Aber es werde immer Filme geben, die man nur auf der großen Leinwand sehen könne.

Zum Auftakt der Filmfestspiele treffen sich nun also Menschen aus Filmbranche und Politik. Vieles sei anders als sonst, sagt Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Es sei eine Berlinale mit Abstand, weniger Tamtam und einer Picknick-Box auf den Knien. Die Gäste bringen Masken und Ergebnisse von Coronatests mit, in den Proviantboxen stecken Nüsschen und Dosensekt.

Zwanzig Jahre nach den Anschlägen wirft der Film einen Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Folter und das US-Militär. Über den Blickwinkel, aus dem das alles erzählt wird, kann man streiten. Hätte es nicht gelohnt, näher an Slahi zu bleiben? Und weniger bei der Heldengeschichte seiner Anwältinnen? Der Film schafft jedenfalls, was man von Kino erhofft - einen mitzunehmen zu anderen Geschichten.

Die Berlinale gilt als recht politisches Filmfestival. An diesem Freitag läuft der Film „Courage“ über die Proteste in Belarus. Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja wird in Berlin erwartet. Die Lage in dem Land ist nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine und der Verhaftung des Regierungskritiker Roman Protassewitsch wieder ins internationale Blickfeld gerückt.