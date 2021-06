Rotes Kreuz sucht dringend Blutspender für Sommermonate

Weil die Lagerstände an Blutkonserven niedrig sind, bittet das Rote Kreuz dringend um Blutspenden, um gut durch den Sommer zu kommen. Durch die bevorstehende Reisezeit und die wärmeren Temperaturen sinkt die Blutspendebereitschaft in der Bevölkerung. Zusätzlich werden derzeit wegen der Coronapandemie verschobene Operationen nachgeholt. „Auch Genesene und Geimpfte können nach einer kurzen Wartefrist Blut spenden“, sagte Ursula Kreil, von der ÖRK-Blutspendezentrale in Wien.