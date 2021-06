Corona-Ampel sieht für fast ganz Österreich geringes Risiko

Österreich wird zum gelb-grünen Land. Diese relativ neue Kategorie, die niedriges Corona-Risiko anzeigt, ist laut Dokument der Ampel-Kommission mittlerweile fast im ganzen Land dominant. Beinahe überall gehen die Zahlen trotz der Öffnungen weiter zurück. Allerdings wird nun weniger getestet, was auch mit der höheren Zahl an Geimpften zusammenhängen könnte.

Was diese Kategorie angeht, erfüllen mittlerweile alle Länder außer Tirol und Vorarlberg die Voraussetzungen für gelb-grün, also geringes Risiko. Bei den absoluten Fallzahlen kommt noch Wien im Bereich gelb, also mittleres Risiko hinzu. Die Bundeshauptstadt und Tirol sind im 14-Tage-Trend die einzigen Länder, wo die Fallentwicklung nicht mehr als fallend sondern als stabil eingeschätzt wird. Die vormalige Testregion Vorarlberg hat indes erstmals seit Wochen das Schlusslicht abgeben, nämlich an Tirol, das eine rohe Sieben-Tage-Inzidenz von 43,8 (risikoadjustiert 45,2) aufweist. Dort gibt es mit Imst auch den einzigen Bezirk, der noch eine Inzidenz von über 100 hat. Auf der anderen Seite gibt es in Tamsweg im Lungau keine Neuinfektionen aktuell.