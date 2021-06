Aung San Suu Kyi in Myanmar wegen Korruption angeklagt

Myanmars entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist einem Bericht zufolge wegen Korruption angeklagt worden. Die Anti-Korruptionskommission im früheren Birma habe Beweise dafür gefunden, dass die 75-Jährige ihr Amt ausgenutzt und unter anderem 600.000 Dollar (495.000 Euro) und mehrere Kilo Gold illegal angenommen sowie Landmissbrauch betrieben habe, so die staatsnahe Zeitung „Global New Light on Myanmar“ am Donnerstag. Suu Kyis Anwalt sprach von „absurden“ Vorwürfen..