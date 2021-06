Volksabstimmung über umstrittene chinesische Uni in Ungarn

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat eine Volksabstimmung über die umstrittene chinesische Fudan-Universität in Budapest angekündigt. Orban sagte am Donnerstag in Budapest nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, dass er die Entscheidung des Volkes respektieren werde. Der rechtsnationale Ministerpräsident, der sich im kommenden Frühjahr Parlamentswahlen stellen muss, war wegen des Milliardenprojekts innenpolitisch merklich unter Druck geraten.