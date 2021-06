„Kleiner U-Ausschuss“ über Corona-Beschaffung beendet

Der „kleine Untersuchungsausschuss“ zur Überprüfung der Corona-Beschaffungen der Regierung hat am Donnerstag seine Zeugenbefragungen abgeschlossen. Aus Sicht der Opposition haben sich eindeutig Fehler etwa bei den Masken-Ankäufen offenbart. Sie wird ihre Erkenntnisse in einem Bericht zusammenfassen, der im Juli-Plenum diskutiert wird. Gegenteilig ist freilich die Haltung der ÖVP: Sie sieht erwiesen, dass in der Krise richtig und schnell gehandelt wurde.

Für die Opposition war das in „Doorsteps“ nach den letzten Befragungen ein Grund, die Uneinsichtigkeit der Regierung zu beklagen. Speziell Sozialministerium und Kanzleramt hätten die „heiße Kartoffel“ - sei es in Fragen Impfstoffbeschaffung oder Maskenkauf - immer nur hin und her geschoben und die Chance ungenützt gelassen, für eine allfällige nächste Krise aus den Fehlern zu lernen, brachte Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS) vor. „Fehler werden nicht zugegeben“ war ebenso der Eindruck von Wolfgang Zanger (FPÖ). Die „Corona-Korruptionspartei“ ÖVP habe auch in diesen Untersuchungen versucht, ihre Netzwerke zu decken.