Grüner Pass mit QR-Code in Betrieb, noch ohne Geimpfte

Die etwa von Teststraßen oder Apotheken erstellten offiziellen Testergebnisse wurden bereits im EU-konformen Format erstellt und zunächst noch per Mail oder SMS, aber schon mit QR-Code verschickt. Im Laufe des Tages wurden außerdem die ersten Genesungszertifikate ausgestellt und bereits von einzelnen Behörden abgerufen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Sobald dies der Fall ist, wird auch der Zugriff über www.gesundheit.gv.at mit Handy-Signatur oder Bürgerkarte möglich sein. Das soll laut Gesundheitsministerium „demnächst“ der Fall sein.

Für getestete Personen wird das Testergebnis auf dem Zertifikat mit den Begriffen „nachgewiesen“ oder „nicht nachgewiesen“ dargestellt. Das bedeutet, dass eine Infektion mit dem Coronavirus im ersten Fall gegeben ist und im zweiten nicht nachweisbar war. Mit diesen Begriffen (not detected) folgt Österreich der entsprechenden EU-Richtlinie. Die Genesungszertifikate enthalten das Datum des ersten positiven Tests sowie das Datum, ab wann das Zertifikat gültig ist bzw. die sechs Monate danach bis zum Ende der Gültigkeit.

Die Zertifikate zählen innerhalb Österreichs, wie schon in den vergangenen Wochen, weiterhin als Eintrittstests für Gastronomie, Kultur etc. Ergänzend zu den neuen Zertifikaten bleiben auch die bisher gewohnten Nachweise in analoger bzw. ausgedruckter Form gültig.