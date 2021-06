Litauens Regierungschefin trifft Kurz in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfängt am Freitag die Premierministerin Litauens, Ingrida Simonyte, zu einem offiziellen Besuch in Wien. Themen der Aussprache sind das EU-COVID-Zertifikat (Grüner Pass), der wirtschaftliche Aufschwung nach der Pandemie, die Migration, der Westbalkan, die Lage in Belarus sowie Atomenergie. Litauen hat Bedenken gegen das belarussische Atomkraftwerk Ostrowez, das 50 Kilometer von der Hauptstadt Vilnius entfernt liegt, die Österreich teilt.