Belvedere zeigt riesiges Regenbogenbild von 1.600 Kindern

Das nennt man Teamarbeit: 1.600 Kinder haben für den Schweizer Künstler Ugo Rondinone und das Wiener Belvedere ein riesiges Regenbogenbild gemalt. Genauer gesagt: 1.085 Regenbogenbilder. Das Projekt „your age and my age and the age of the rainbow“ ist als Vorgeschmack auf seine im Herbst anstehende Soloshow im Belvedere 21 ab sofort im Schlossgarten zu sehen und soll den Betrachtern „eine Portion Zuversicht und Freude“ vermitteln, so Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig.