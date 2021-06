Nationalistengruß wird zur Losung von Ukraines Elf

Die Begrüßungsformel werde seit vielen Jahren von „Millionen unserer Fans im Heimatland und der gesamten Welt“ verwendet, verteidigte der ukrainische Verbandspräsident Andrij Pawelko die Losung am Freitag bei Facebook. Ebenso wurden die Umrisse der Ukraine mit dem Wappen des Landes als offizielles Fußball-Symbol bestätigt. Am Sonntag (21.00 Uhr) startet die Ukraine in Amsterdam gegen die Niederlande in die Gruppenphase der Europameisterschaft.