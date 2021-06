Österreicher bei Judo-WM früh ausgeschieden und unplatziert

Nach der Bronzemedaille von Michaela Polleres in der Klasse bis 70 kg bei der Judo-WM in Budapest haben ihre Teamkollegen am Freitag nicht an den Erfolg angeschlossen. Die EM-Dritte Bernadette Graf unterlag in der Kategorie bis 78 kg nach einem Sieg über Barbara Cikic aus Bosnien-Herzegowina der Israelin Inbar Lanir mit Ippon. Bis 100 kg verlor Aaron Fara zum Auftakt dem Niederländer Simeon Catharina. Beide blieben damit unplatziert.