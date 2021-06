Deutschland streicht ganz Österreich von Corona-Risikoliste

Die deutsche Regierung nimmt wegen sinkender Corona-Infektionszahlen ganz Österreich ab Sonntag von der Liste der Risikogebiete. Auch die Bundesländer Tirol und Vorarlberg gelten nicht mehr als Risikogebiet, teilte das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Seit 1. November befand sich das gesamte Bundesgebiet, mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg/Kleinwalsertal, auf der Roten Liste des RKI. Seit 6. Juni waren es nur mehr Tirol und Vorarlberg.

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Tirols Landeshauptmann Günther Platter und der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (alle ÖVP) zeigten sich erfreut. „Es sind sehr gute Nachrichten“, sagte Kurz in einer Stellungnahme. „Das ist ein weiterer Beweis für die gute Situation in unserem Land“, verwies Kurz auf die Strategie mit massenhaften Tests, regionalem Vorgehen und der FFP2-Maske. Er sei „zuversichtlich, dass mit dem rasch vorangehenden Impffortschritt der Rückkehr zur Normalität im Sommer absolut nichts im Weg steht. Die Entscheidung der deutschen Regierung ist ein wichtiges Signal für die bevorstehende Sommersaison im Tourismus. Es ist besonders schön, dass wir im Sommer viele deutsche Gäste bei uns begrüßen werden“, sagte Kurz.

„Dass Deutschland bekanntgegeben hat, Tirol ab Sonntag von der Roten Liste zu streichen, ist eine sehr gute Nachricht - auch für den Tourismus in unserem Land“, freute sich auch Tirols Landeshauptmann Platter, dessen Bundesland bereits länger, nämlich seit dem 25. September auf der Risikoliste stand. Diese Entscheidung sei der erfreulichen Entwicklung bei den Neuinfektionen in Tirol zu verdanken. Das Land weise seit einigen Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz deutlich unter 50 aus, so der Landeshauptmann.