Rechnungshof sieht Probleme bei der Cybercrime-Bekämpfung

Die Bekämpfung der Cyberkriminalität hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr als Herausforderung Nummer eins für die Strafverfolgungsbehörden herauskristallisiert. Dabei schneiden Österreichs Behörden mäßig ab, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Rechnungshofes (RH) hervorgeht. Das Innenministerium verwies dazu auf Maßnahmen in dem Bereich. Die Grünen wollen den Staat als Arbeitgeber für IT-Experten attraktiver machen, Kritik kam von SPÖ und NEOS.