Alle sieben Verschütteten nach Minenglück in Mexiko tot

Keiner der sieben verschütteten Bergarbeiter hat das Minenunglück in Mexiko vor einer Woche überlebt. Der letzte der Toten sei am Vortag geborgen worden, teilte Staatspräsident Andres Manuel Lopez Obrador am Freitag in seiner täglichen Pressekonferenz mit. Nach schwerem Regen war es in dem Kohlebergwerk im nördlichen Bundesstaat Coahuila am 4. Juni zu einem Wassereinbruch gekommen. Die ersten vier Leichen wurden am Wochenende geborgen. Die Kumpel waren ertrunken.