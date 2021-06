Tsitsipas nach Erfolg über Zverev im French-Open-Finale

Stefanos Tsitsipas hat zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere den Einzug ins Finale der French Open fixiert. Der 22-jährige Grieche rang am Freitag im ersten Semifinale in Roland Garros den Deutschen Alexander Zverev in fünf Sätzen mit 6:3,6:3,4:6,4:6,6:3 nieder und kämpft am Sonntag um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Dabei geht er als Außenseiter ins Rennen, geht es doch gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic oder den 13-fachen Paris-Champion Rafael Nadal.