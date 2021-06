Nationalistengruß wird zur Losung von Ukraines Elf

Am Freitagabend einigten sich die UEFA und der ukrainische Verband darauf, dass der umstrittene Teil der auf den ukrainischen Kragen aufgebrachten Losung überklebt wird. Der Nationalistengruß „Den Helden Ruhm“ werde damit hinter der Karte und dem Wappen der Ukraine sein und damit „zu einem wirklichen Schutz für unsere Jungs“, teilte der ukrainische Verbandspräsident Andrej Pawelko am Freitagabend bei Facebook mit. Endgültig werde die Frage zur Verwendung des Militärgrußes jedoch erst nach der Europameisterschaft geklärt.

Die Begrüßungsformel werde seit vielen Jahren von „Millionen unserer Fans im Heimatland und der gesamten Welt“ verwendet, hatte Pawelko die Losung davor verteidigt. Ebenso wurden die Umrisse der Ukraine mit dem Wappen des Landes als offizielles Fußball-Symbol bestätigt. Am Sonntag (21.00 Uhr) startet die Ukraine in Amsterdam gegen die Niederlande in die Gruppenphase der Europameisterschaft.