18 Tote und 41 Verletzte bei Busunglück in Pakistan

Bei einem Busunglück im Süden Pakistans sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Das Fahrzeug mit 59 Pilgern an Bord sei in der Provinz Belutschistan auf der Rückfahrt von einer religiösen Zeremonie in eine Schlucht gestürzt, teilten die Behörden am Freitag mit. 41 Menschen wurden demnach verletzt. Die Behörden gingen davon aus, dass der Fahrer zu schnell fuhr, bevor er die Kontrolle über den Bus verlor.