Scharfe NEOS-Kritik an ÖBAG-Interims-Chefin Catasta

NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat am Samstag scharfe Kritik an ÖBAG-Interimschefin Christine Catasta geübt, die dem vorzeitig abgetretenen ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid nachgefolgt ist. Vor allem deren Aussage, es habe „jeder“ derartige Chats wie Schmid am Handy, sorgt bei der Parteichefin für Empörung: „Nein, hat er nicht“ - und schon gar nicht in „so einem Stil“, sagte Meinl-Reisinger im Ö1-Radio. Zu einer Zusammenarbeit mit der ÖVP gab sie sich äußerst reserviert.